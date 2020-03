La iniciativa de la Universidad de Lomas para ayudar a la población en riesgo

La iniciativa se da en el marco del aislamiento social obligatorio dispuesto por el gobierno nacional para prevenir la propagación del coronavirus.En esta situación, muchas familias o individuos que viven solos no pueden salir de sus hogares porque pertenecen a los grupos de riesgo específicos. El objetivo de la Casa de Estudios es que se puedan contactar con aquellos que solidariamente deciden ofrecerse para colaborar con la compra de alimentos o medicamentos y así evitar que se vean en la obligación de ir a los comercios.Pueden inscribirse como colaboradores integrantes de nuestra Comunidad Universitaria, estudiantes, docentes, no docentes y graduados y graduadas de los partidos de Lomas de Zamora, Almirante Brown y Esteban Echeverría. Para eso deben completar el siguiente formulario , y el equipo se contactará.Es requisito no pertenecer a ninguna de las poblaciones de riesgo consideradas por el Ministerio de Salud de la Nación, como así tampoco haber viajado al exterior o haber presentado síntomas compatibles con la enfermedad en los últimos 14 días.Por otro lado, pueden solicitar la asistencia todos aquellos que consideren necesaria la ayuda para poder cumplir con los requisitos del aislamiento social y obligatorio. Para esto, basta con llenar la planilla , y así serán contactados con alguno de los voluntarios que se encuentren en las cercanías de su domicilio.