Pichetto bregó por entrar a las villas con el Ejercito

Para Pichetto “está muy bien que el Ejercito reparta alimento porque a las villas hay que entrar con las fuerzas armadas porque los alimentos no pueden estar en manos de punteros”.El ex candidato a vicepresidente de Mauricio Macri también tildó de "correcta" la medida del Ejecutivo de postergar los regresos de argentinos varados en el exterior en el contexto de la pandemia por el coronavirus, y pidió “tomar más medidas económicas en beneficio de los que trabajan”.“Me parece bien la medida de no seguir trayendo a argentinos porque esas zonas son de alto contagio. Ya tenemos un riesgo alto con el coronavirus en el país y no podemos seguir arriesgando a que esto se descontrole. Luego, el Estado deberá ver cómo hace para que regresen esas personas que viajaron al exterior”, dijo Pichetto en declaraciones a radio Rock & Pop.Sobre el impacto económico de la pandemia, el dirigente peronista remarcó la necesidad de “tratar de cuidar la fuente de trabajo y de producción”. “El Gobierno tiene que implementar medidas económicas para los que generan trabajo y en favor de los que trabajan”, concluyó.