Coronavirus: para Ginés "hay menos casos" de los previstos y el pico será "más adelante"

El pico se corrió hacia mayo

El ministro de Salud, Ginés González García, aseguró este sábado que por ahora "hay menos casos" de coronavirus de lo esperado para la fecha, por lo que las proyección de cuándo será el pico de la enfermedad en Argentina "se corre para más adelante". Adelantó que el domingo se definirá la extensión del aislamiento obligatorio, pero que para él "no hay ningún motivo" para levantarlo.“La estimación del pico se corre para más adelante porque vemos que hay menos casos.. Espero que sea bien plano, no muy brusco. La sensación que me da es que se está prorrogando el momento del pico”, explicó el funcionario.En una entrevista con radio Mitre,adelantó.“Parecería lógico continuar la cuarentena. Pero eso no lo decido yo”, insitió ante la repregunta y agregó: ””.Ginés González García también analizó lo que pasa en territorios cercanos, como Brasil. “Hay que fijarse lo que está pasando en países vecinos, donde se resisten a hacer lo que hicimos nosotros. A ninguno le va bien”, advirtió.Otros de los puntos en los que hizo hincapié el ministro fue en la adquisición de más respiradores y kits para enviar a las provincias, los cuales serán repartidos a partir de este domingo.”, relató.Con respecto a los kits de testeo expresó que por ahora se seguirá utilizando los TCR: “Son los que no trabajan sobre el virus que está en el cuerpo sino sobre las inmunoglobulinas, pero para que esta posibilidad sea cierta tienen que pasar 5 o 6 días”.