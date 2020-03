Alberto Fernández: El aislamiento social preventivo se extiende hasta que termine Semana Santa

Desde la Residencia de Olivos, çadvirtió que "la economía puede levantarse" pero "una vida no", y aseguró que el Estado "va a estar más presente que nunca".Las palabras del mandatario argentino se dieron luego de haber tenido una videoconferencia con los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, Fernández planteó que el país "vive un momento de excepción" y pidió "no caer en el falso dilema de la salud o la economía"."Una economía que cae siempre se levanta, pero una vida que termina no la levantamos más", sostuvo el mandatario y subrayó: "No estamos descuidando la economía, estamos haciendo muchas cosas, no sólo garantizando dinero en los sectores más empobrecidos sino también ayudando a las pymes"."Todos nos hemos dado cuenta de la importancia del Estado en esta instancia", subrayó."A la que no cumplió le pasó lo que dijimos que les iba a pasar", dijo en referencia a los procesamientos judiciales, una medida que justificó en la intención oficial de que "nadie ponga en riesgo la salud de la gente".