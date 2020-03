Juntos por el Cambio: de negarse a bajar jubilaciones de privilegio a pedir el recorte politico

COMPARTIR EL ESFUERZO CON LA SOCIEDAD



Nuestros legisladores le propusieron al Presidente que los funcionarios de los tres poderes del Estado entreguen el 30% de sus ingresos a un fondo de emergencia, para ayudar a combatir la crisis sanitaria y sus efectos económicos y sociales. pic.twitter.com/XhIw59ix7n — JxC Juntos por el Cambio (@juntoscambioar) March 31, 2020

Juntos por el Cambio se negaba a que los jueces que cobran miles y miles vean rebajadas sus jubilaciones de privilegio, hoy piden el recorte de ingresos de la clase política como hace el presidente neoliberal uruguayo Luis Lacalle Pou.Con Patricia Bullrich desacreditada pero comandando las filas de la grieta y las bombas, esta vez no literales, Horacio Rodríguez Larreta tenía la centralidad de la oposición: mostraba cooperación, negociación y responsabilidad ante un escenario atípico ganando la aprobación de un político de carrera.El pedido de Bullrich acompañado por una manada de trolls como la que controlaba la vieja Jefatura de Gabinete salió a replicar y darle masividad, aunque esto en el territorio no haya traspasado algunos barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Pero el mensaje del peñismo era claro: el fin de la tregua política.tuiteó Patricia pasadas las 21:30. La tarea estaba hecha. No hay oposición, hay un sector de una coalición que apuesta únicamente a la violencia discursiva.