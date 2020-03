"Esfuerzo colectivo integral": el proyecto de ley que propone el Gobierno para recortar salarios de la política

No soluciona nada, no recauda ni 1/4 de la fortuna de los grandes empresarios o magistrados que perciben sumas estrafalarias pero en momentos de pedirles esfuerzos a la sociedad el gesto simbólico servirá para apaciguar aguas más allá de que la oposición quiera colgarse la medalla de la iniciativa del recorte a los ingresos de los políticos.Así trascendió un borrador del proyecto de ley de Esfuerzo Colectivo General que reducirá los haberes de los trabajadores del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en forma considerable para diagramar un Fondo Nacional de Gestión contra la pandemia del coronavirus que administrará la Jefatura de Gabinete.En el artículo 5 del borrador se señala que- excluyendo las asignaciones familiares-,los siguientes porcentajes".Por su parte en el Artículo 2 se especifica que "los conceptos no remunerativos y/o no bonificablesdeberán computarse dentro de la retribución bruta, exclusivamente alos fines del cálculo de la reducción dispuesta".