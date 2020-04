Desde Salud señalaron la importancia de que convivientes de regresados del exterior también se aíslen

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, explicó hoy que "en el marco de reprogramación del ingreso de personas del exterior", los convivientes de esas personas deberán mantener el mismo aislamiento aunque no hayan sido parte del viaje en cuestión., detalló la funcionaria.A la vez sostuvo que de momento la situación de camas en terapia intensiva no está desbordada y destacó la tarea de la Mesa de Situación, dirigida por Martín Montalvo, que está encargada de comunicar e informar sobre la evolución del COVID-19 desde un punto de vista multidisciplinario.Hasta el momento suman en el país 1.113 casos de COVID-19 con 79 casos nuevos confirmados hasta el 1 de abril, con un total de 32 fallecidos.Por otro lado afirmó hoy que el número de personas internadas en unidades de terapia intensiva, que asciende a 72, demuestra que "el sistema de salud no está siendo tensionado todavía" y que, epidemiológicamente hablando, "no está desbordando".