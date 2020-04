Los colombianos no querían estar en Jujuy, la polémica excusa de Morales sobre la expulsión de los extranjeros

Tras la expulsión por parte del gobierno de Jujuy a 62 inmigrantes latinoamericanos cuya situación era legal, el gobernador Gerardo Morales aseguró que los pasajeros iban a sus respectivas embajadas y se generó una extraña situación ya que el Gobierno porteño no habría sido notificado al respecto.Los pasajeros eran en su mayoría ciudadanos de Venezuela y Colombia, aunque también había argentinos, brasileños y peruanos. El vehículo fue detenido en un control en Avenida General Paz y Zapiola. Hasta las autoridades de la Ciudad se sorprendieron al recibir al vehículo con el grupo de personas. Tres organizaciones presentaron habeas corpus por privación ilegal de la libertad, entre ellas el CELS.En diálogo con TN, Morales señaló que en diálogo que: “Son personas que se encontraban en nuestra provincia en distintas situaciones. Algunos de ellos son venezolanos, brasileros, peruanos, colombianos y argentinos. Todos ellos, hicieron la correspondiente cuarentena en la ciudad de La Quiaca, donde se les proveyó alimentos y el control sanitario”.“Los colombianos estuvieron alojados en hoteles en la ciudad de La Quiaca, ellos aclararon que no querían estar en Jujuy y que querían volver a su país. Como todos tienen pasaporte, iban a volver en avión, por eso es que viajaron hasta Buenos Aires. Además de los problemas de inconducta que ellos causaron fueron alimentados por nuestro Gobierno y por el municipio de La Quiaca y recibieron el control sanitario correspondiente”, agregó.En relación a los ciudadanos venezolanos, el Gobernador aclaró que “Cuando ellos terminaron la cuarentena, no quisieron volver a su país, porque ellos vinieron a nuestro país escapando de Venezuela. Ellos ingresaron a nuestro país por La Quiaca con destino a Buenos Aires. Aquí no se vulneró la voluntad de nadie”, aseguró.De manera insólita sostuvo que “en Jujuy no tiramos gente por la borda”. “No nos saquemos gente de encima, de esa forma no trabaja mi Gobierno”, expresó.