Micros con extranjeros: muchos pasajeros con permisos de embajadas y varios argentinos infiltrados

hay otros micros próximos a entrar en CABA. un micro de Salta se dirige a Ezeiza y 2 micros que llegan de Ushuaia con pasajeros franceses cuyo viaje ya fue informado por la Embajada de ese país al Ministerio de Justicia y Seguridad. (Sigue) — Lourdes (@MarcheseLourdes) April 3, 2020

Un micro procedente de la provincia de Mendoza con 51 pasajeros a bordo, 27 de ellos extranjeros, fue interceptado esta mañana en el barrio porteño de Parque Avellaneda, donde se activó el protocolo por el coronavirus por parte del personal del Same, informaron fuentes policiales.Las fuentes informaron que el micro tenía como destino la terminal de ómnibus de Retiro y que llegaba desde Mendoza con 51 pasajeros a bordo, 27 extranjeros -la mayoría europeos-, además de dos choferes.Personal del SAME se presentó en el lugar y, de acuerdo con una primera revisión realizada por personal médicos, ninguno de los pasajeros presentaba fiebre ni síntomas compatibles con el coronavirus. “dijo al canal TN el director del Same, Alberto Crescenti, quien se hizo presente en el lugar.explicó la periodista Lourdes Marchese en su cuenta de Twitter.La Policía de la Ciudad realizó ya la consulta al Juzgado Federal en tuno en la Capital Federal que es el del juez Julián Ercolini, a laespera de que resuelva qué temperamento se adopta. También se le hizo consulta a la Dirección Nacional de Migraciones para chequear la situación migratoria de los extranjeros.Ayer, un micro con 62 pasajeros a bordo, en su mayoría ciudadanos peruanos, venezolanos, brasileños y colombianos, que venían de la provincia de Jujuy, fue detenido en la avenida General Paz, en el barrio porteño de Saavedra, a pesar de la prohibición para circular por el coronavirus.La Justicia Federal ordenó que todos los pasajeros sean trasladados a tres hoteles sindicales para que cumplan con una nueva cuarentena obligatoria de 14 días.