05.04.2020 / INTERNA PRO

Un intendente macrista habría responsabilizado a Patricia Bullrich por los cacerolazos

Se habría comunicado con la ex ministra de Seguridad para expresarle su rechazo ante los supuestos fogonazos de movidas contra el gobierno de Alberto Fernández. "Actuando así, este partido no me representa", supuestamente le dijo a la presidente del PRO.