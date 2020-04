Cómo van a funcionar los bancos desde el lunes

Las personas físicas y jurídicas podrán asistir a los bancos solamente con turno previo y para realizar diferentes operaciones que no sean por ventanilla. A los cajeros automáticos se podrá ir cualquier día y en cualquier horario, sin importar es cliente o no de esa entidad bancaria ya que no se cobrarán comisiones

Apertura de cuena bancaria, gestión de préstamos, presentación de documentación, ir a cajas de seguridad, gestiones vinculadas a cuentas propias. Siempre con turno previo

El Presidente de la Nacion, Alberto Fernández, ya anunció que la cuarentena no se levanta e incluso adelantó que en los centros urbanos será más estricta pero la necesidad de la apertura de bancos es tal que desde el lunes volverán a funcionar todos los días. Aunque con un esquema muy diferente al que conocíamos antes de la llegada del coronavirus a la Argentina.en Ciudad y Provincia de Buenos Aires. En el resto del país "extenderán la atención dos horas", según sus horarios habituales.Exclusivamente los jubilados y pensionados podrán ser atendidos por ventanilla para el pago de sus haberes, sin tener que sacar turno, aunque deberán concurrir “sólo los días que indica el calendario de la ANSES”.-Lunes 13: 0 y 1-Martes 14: 2 y 3-Miércoles 15: 4 y 5-Jueves 15: 6 y 7-Viernes 17: 8 y 9Las personas no deberán obtener un permiso de circulación para acercarse al banco, sino que servirá mostrar el comprobante del turno gestionado que se les solicitará para ingresar al banco.