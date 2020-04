Que no venga nadie, el contundente pedido del intendente PRO que brega por el cumplimiento de la cuarentena

"Que no venga nadie", pidió de manera encarecida al mismo tiempo aseguró que desde su gobierno serán "inflexibles" con quienes no puedan justificar el ingreso a "La Feliz".Asimismo, desde el Partido de la Costa, el mandatario comunal Cristian Cardozo aseguró que la ciudad "no estará abierta al turismo".El mandatario del Frente de Todos expresó en sus redes sociales: "Vecinos y vecinas de Argentina, quiero avisarles que durante estos días, La Costa no estará abierta al turismo. Igual que en el resto del país estamos en aislamiento social obligatorio y con las rutas y calles cerradas para la circulación".