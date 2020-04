Alberto habló con Xi Jinping mientras recibe a especialistas para definir la extensión de la cuarentena

Alberto y el canciller Felipe Solá junto a un enviado del Gobierno chino

El presidente Alberto Fernández recibirá hoy en Olivos a un grupo de médicos integrantes del Comité de Expertos que lo asesora sobre el coronavirus para definir la extensión del aislamiento obligatorio, que vence el domingo. Hasta allí llegarán los expertos médicos, encabezados por Mirta Roses, embajadora especial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre coronavirus para Latinoamérica y el Caribe.En tanto, a las 17,Está prevista la intervención, entre otros, del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, y los impulsores de la iniciativa: el chileno Marco Enríquez-Ominami, el ex presidente Colombiano Ernesto Samper, y el ex ministro de Brasil Aloizio Mercadante.En las últimas horas, y en medio de las frenéticas consultas para ultimar los detalles sobre la continuidad del aislamiento social obligatorio por el coronavirus ,Según informó este viernes la agencia oficial Xinhua, Xi Jinping extendió la oferta a Fernández de seguir "compartiendo la experiencia en la prevención y el control de la COVID-19". Pekín, dijo Xi, " apoya con firmeza " las medidas tomadas por el Gobierno del país americano ante el brote.El líder asiático habló de los intercambios de experiencias sobre la lucha contra la enfermedad entre expertos de ambos países y recordó que China ha enviado diverso material sanitario para reforzar al sistema de salud argentino en esta crisis.Según Xinhua, Fernández agradeció el apoyo del país asiático, del que afirmó que cuenta con la experiencia más profesional del mundo en términos de prevención y control de la enfermedad, que puede servir de ejemplo para Argentina.