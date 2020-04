El Gobierno prepara un paquete de medidas impositivas para auxiliar a los clubes

En las últimas horas fue el Ministerio de Turismo y Deporte que conduce Matías Lammens el encargado de anunciar medidas económicas de apoyo para los clubes. Los tres ejes fueron la aplicación del Programa de Recuperación Productiva (REPRO), Asignación Compensatoria al Salario y la reducción hasta el 95% del pago de las contribuciones patronales.

Los clubes del fútbol argentino, encolumnados detrás de la Asociación del Fútbol Argentino, junto a los clubes de barrio que contienen a diarios a miles y miles de personas no dejan de colaborar con la sociedad civil.y tareas de ayuda para que entre todos superemos este adverso escenario global.Pero sin fútbol no hay dinero, así quegracias a la decisión política de un grupo de dirigentes que desde Viamonte 1366 le dijo al Gobierno de Mauricio Macri y su Superliga que no darían pie a las Sociedades Anónimas Deportivas,Por eso, vamos a acompañarlos en este momento crítico con estas medidas y con otras que anunciaremos oportunamente”, expresó Lammens a través de un comunicado.Además de las medidas que está llevando adelante,para hacer frente a las obligaciones como es el pago de los trabajadores, ya que el dinero de la televisión se destina al pago de los contratos de lxs futbolistas profesionales, esto acompañado de la buena voluntad de resignar ingresos de parte de algunos de ellxs.Pero el foco central de las charlas entre el presidente de la Casa Madre, mínimamente hasta 2025, y el titular de Diputados es que la técnica Marco Del PontSu modificación genera un perjuicio a la economía de los clubes, aún más en tiempos donde la solidaridad actúa como eje central en la pelea contra el coronavirus. Como bien marcó Tapia