El uso de tapabocas será obligatorio en CABA

Así lo precisó el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, al remarcar que para quienes no cumplan con la medida del uso obligatorio de “tapabocas” en los comercios y en el transporte público en la ciudad de Buenos Aires, se prevén multas económicas de entre 10.000 y 80.000 pesos.Aclaró que “cualquier elemento fabricado en casa con pañuelos y telas de algodón que cubra boca y nariz funciona como tapaboca”. “Los barbijos profesionales tienen que estar a disposición del sistema de salud. Y para garantizar que esto suceda, la venta de barbijos N95 va a estar prohibida para todos aquellos que no formen parte del sistema de salud”, apuntó., remarcó, al tiempo que confirmó que el trasporte vuelve al cronograma habitualAdemás, se prohíbe la comercialización, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de "barbijos N°95 a cualquier persona que no acredite ser profesional o personal del servicio de salud y a las personas jurídicas que no tengan por objeto la prestación de ese servicio", detalla el documento. Es decir, los barbijos profesionales quedarán para uso exclusivo de trabajadores y trabajadoras de la salud., dijo Larreta.