¿Clarín miente? Sí, y esta vez lo pongo yo

"Desde Clarín me tratan de pelotudo desde hace años. Me atacan de manera sistemática y siempre desde el mismo medio. No entiendo por qué mienten así, no está bueno y es muy injusto. No llego a entender el por qué de tanto hostigamiento. En 2006 me pasó lo mismo. No lo puedo creer y me parece muy injusto. No está bueno seguir mintiéndole a la gente de esa manera", continuó.

comenzó diciendo Marcelo Tinelli al explicar que "llegó un vuelo a Esquel con una valija con medicamentos es verdad. Eran para mí y para mi hija”Pero las palabras del flamante presidente de la flamante Liga fueron aún más duras al repasar las últimas noticias publicadas contra su persona.además tengo libertad para moverme como periodista", lanzó MT.Fue entonces que el periodista Luis Novaresio le hizo la tradicional pregunta y Tinelli respondió:Y reprochó: "Supongamos que uno puso una vez que rompí la cuarentena, bueno, puede pasar. 'Pelotudo' un día, 'pelotudo' otro día... siempre del mismo medio. ¡Es permanente el tema!”-"Estoy trabajando desde acá todos los días como si estuviera viviendo en Buenos Aires. Tengo la libertad para moverme por todo el país como comunicador”, finalizó.