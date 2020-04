"Hay que saber hasta dónde se cuida si destruimos todo el aparato productivo"

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, volvió a poner sobre el tapete político a la línea Mauricio MacriEsto fue lo que hizo la exministro de Seguridad al declarar en una entrevista con Radio Continental que en la reunión de Juntos por el Cambio "en la que participa Macri" evaluaron "el cuidado de la salud, instituciones que el estado de excepcionalidad no se convierta en algo permanente de un poder y la producción”., lanzó Bullrich y agregó queLa exfuncionaria de Macri y De la Rúa dijo que "necesitamos más información sobre los contagios, conocer el horizonte".Es importante el valor de la vida pero queremos tener una certeza de no destruir lo que las familias juntaron”, consideró.Este tipo de gobiernos han acumulado pobreza, contraria a la autonomía de personas y se conforman con una sociedad achatada y pobre”,Por último adelantó que el ala radical que Cambiemos tiene en el Congreso estará en contra del impuesto a las grandes fortunas. “En este momento todo lo que significa impuesto es contrario, no estamos de acuerdo en quitarle capacidad a nadie. Es sacarle a empresas que ayudan a las pymes", cerró.