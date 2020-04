Insistente: el creador de los patacones pide "una cuasimoneda superadora"

“La gente no tiene dinero en su bolsillo. Y como esta cuarentena no parece que terminará a corto plazo. La pregunta es cómo se va a vivir cuando la gente se quede sin plata”, señaló de manera polémica y lanzó: “Hay que emitir una cuasimoneda pero que sea más perfecta que el Patacón y hacerla con mucho más tiempo”.En este sentido, consideró la necesidad de un “acuerdo” donde las provincias que lo precisen “sean las que emitan”, en referencia a Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y también la Ciudad de Bueno Aires.“Se les permite emitir hasta el 50% de la plantilla salarial pública y, de esa manera no se genera un impacto en la estructura cambiaria”, dijo.