Axel no estará en la reunión con Alberto tras conocerse casos de coronavirus en un hospital que visitó

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, no estará presente hoy en la reunión del presidente Alberto Fernández con los mandatarios provinciales. Kicillof decidió participar por teleconferencia y no presencialmente, tras haber visitado el viernes pasado un hospital con 15 casos confirmados de coronavirus.pero que tomó la decisión de no concurrir al encuentro en Olivos por una cuestión de responsabilidad.señaló.Axel visitó el viernes pasado el hospital Belgrano de la localidad de San Martín, donde 5 médicos y 10 enfermeros se contagiaron de COVID-19. De todos modos,pero que, en este caso, "no corresponde".No obstante, añadió que los médicos le dirán "qué conviene" hacer y afirmó que, "si da más tranquilidad, lo haré". En ese sentido, manifestó que"Cuando llego a mi casa, pongo a lavar toda la ropa y tomo todas las medidas de higiene, pero me toca abrir nuevas instalaciones, ver, estar presente, y no me voy a quedar guardado en mi casa", concluyó el mandatario provincial.