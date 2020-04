Un intelectual comparó las restricción de Larreta con el origen del Holocausto

“Me fui a un extremo, es cierto. Pero así, de a poquito, comenzó todo en 1933. Algunos dijeron 'no me concierne todavía' y, poco a poco, se fueron cercenando los derechos. Soy un tipo calmo y tranquilo. Pero no quiero que mis hijos y nietos me pregunten mañana: ¿Y vos, que tenías voz, no dijiste nada? Por las reacciones que recibo, es obvio que aquí estaba el límite", añadió el ensayista al portal Noticias.

El documento será necesario para moverse por la vía pública, aunque no para tramitar en los casos de cobro de jubilación, tratamiento médico y vacunación. Los adultos mayores que sean propietarios de comercios o actividades exceptuadas, por ejemplo almacenes de barrio o farmacias, no necesitarán tramitar el permiso. Se requerirá para otras salidas como compras de alimentos, medicamentos y pago de servicios en locales habilitados.

Como protesta a la medida de Horacio Rodríguez Larreta se fotografió con una estrella amarilla en el pecho, en clara referencia a la imposición de las autoridades nazis a la población judía, durante su gobierno en Alemania.El permiso se tramitará en la línea de asistencia telefónica 147 y tendrá una validez de 24 horas. Los operadores del 147 tienen la indicación de intentar disuadir a la persona para que no salga de su hogar: remarcarán el riesgo que implica contraer coronavirus en su grupo etario, cuáles son las alternativas para cubrir la necesidad del momento y si cuenta con una red de apoyo que le solucione la necesidad de salir. Si persiste la intensión, se entregará el permiso por 24 horas mediante un código que debe ser presentado si es solicitado en algún control.