"One World: Together at Home": el mega recital solidario por el coronavirus que tendrá a Rolling Stones y un ex Beatle

la Organización Mundial de la Salud organizó un macro recital en vivo que contará con la presencia, entre otros, de figuras como la legendaria banda británica de rock londinense Rolling Stones y el ex The Beatles Paul McCartney

En Latinoamérica, en tanto, el especial podrá verse a través de las señales de Viacom CBS como MTV, Comedy Central, Paramount Channel, MTV Hits, VH1 y Telefe

Con el objetivo solidario de recaudar recursos de manos de las grandes empresas y los líderes mundiales que disponen de más millones para el Fondo de Respuesta al Covid-19,Los Stones anunciaron ayer a través de sus redes sociales que hoy serán de la partida en el macro evento solidario, impulsado por la OMS, la organización benéfica Global Citizen y la cantante Lady Gaga, quien será de la partida musical al igual que otras estrellas de calibre histórico y mundial comoLa lista de artistas, que alcanza las 15 personalidades de primer nivel, también incluye a los latinosTal como informó la agencia de noticias Télam, a la nómina también se sumaron figuras de la música y también del cine y la televisión, como, entre otros.El recital tendrá sus primeros acordescon un maratón dede la mano de un centenar de artistas. Será transmitido vía streaming a través de Internet en YouTube, Instagram, Twitter, Apple Music, Amazon Prime Video, Twitch, TIDAL, Alibaba, Yahoo TuneIn, iHeart Media y Bell Media, entre otros.La cita culminará con un gran concierto de dos horas con estrellas internacionales que se emitirá esta noche en las televisiones de Estados Unidos (a partir de las 21 de Argentina) y que contará con la conducción de los tres más presentadores más famosos de de los programas de la noche norteamericana: Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Stephen Colbert.El resto del mundo podrá seguirlo por internet y además algunas cadenas de televisión europeas, como la británica BBC, han confirmado que lo darán durante la mañana del domingo.El objetivo de “One World: Together at Home” es recaudar dinero para el Fondo de Respuesta al Covid-19, aunque no pretende recabar donaciones en directo a través del público. Así lo avisó la propia Lady Gaga, una de las organizadores, cuando presentó la idea: "Queremos recaudar el dinero antes de salir al aire. Cuando estemos en directo, guarden sus billeteras, sus tarjetas de crédito y disfruten del espectáculo".Con ese plan y hasta el momento, los organizadores aseguran que ya lograron reunir 35 millones de dólares, dinero que tendrá como objetivo mejorar la disponibilidad de equipos de protección individual, realizar test para niños y mejorar la capacidad de las pruebas de laboratorio.