Cómo sacar el permiso para varados en el país, que llegó al límite para el primer día pero continuará funcionando

el Gobierno suspendió momentáneamente la emisión de los "permisos excepcionales" de traslado para que las personas que quedaron bajo aislamiento obligatorio en el país pero lejos de sus hogares pudieran volver a sus ciudades de residencia, porque "la totalidad de permisos de circulación para el día de hoy ya han sido emitidos"

A pesar de que momentáneamente la web está suspendida, las personas que estén varadas en alguna parte del país que no sea su lugar de residencia, deben ingresar en https://regresoacasa.argentina.gob.ar/ y allí, cuando continúe la emisión del sistema, gestionar ese permiso para circular por las rutas, al menos por unas horas

Tras comenzar su funcionamiento a las 0 de hoy,Aquellos que ya hayan tramitado el mismo, podrán circular y dirigirse a sus domicilios respectivos. La habilitación rige exclusivamente para circular por vía terrestre, "siempre que las personas exceptuadas estuvieren asintomáticas y den cumplimiento a las recomendaciones e instrucciones que disponga la autoridad sanitaria nacional", detalló un comunicado oficial.Aunque no había una estimación exacta de a cuántos argentinos la cuarentena forzosa los sorprendió fuera de sus casas por lo difícil de hacer tal cálculo,. No descartan vovler a habilitar el sistema por la tarde y seguro funcionará de nuevo mañana y hasta el 21 inclusive.“Hay un tope en los permisos. Así como pusimos topes en el otorgamiento de permisos para aquellos que ingresan desde el exterior, también lo hicimos con estas personas que se encuentran dentro del país. Lo hicimos con el tránsito aéreo y también lo haremos con el terrestre”, dijeron desde la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación a Infobae.Y precisaron:Si bien la resolución emitida por el Ministerio de Transporte no especificaba que hubiera cupos, explicaron que “es una médida inédita puede cambiar día a día” y, en medio de una pandemia, se debe evaluar con criterios epidemiológicos momento a momento., completaron, con lo que queda claro que los permisos seguirán otorgándose, como tarde, a partir de mañana.En todos los casos, las personas que lo soliciten tendrán que cumplir con las recomendaciones e instrucciones generales establecidas por las autoridades sanitarias y de seguridad en el marco de las acciones para evitar nuevos contagios.La medida, que entró en vigencia este sábado y regirá hasta el 21 de abril, fue publicada en el Boletín Oficial ante el reiterado reclamo de este sector de la población que se encontraba lejos de su hogar e imposibilitado de regresar antes las restricciones implementadas por los ministerios de Salud, Transporte y del Interior.Vigencia: desde el sábado 18/4 a las 0.00 hs al martes 21/04 a las 24 hs. Y tiene validez de 48 horas.Quién tiene que gestionarlo Un responsable del grupo que se traslada.Para qué queda uno habilitado con esa declaración jurada. La circulación del vehículo, con los pasajeros declarados, al destino de residencia.Cuál debe ser el destino del permiso. El domicilio de residencia donde se cumplirá con el aislamiento obligatorioCómo acreditar domicilio. Con DNI o factura de servicios.Cuánta gente se puede trasladar. La capacidad permitida por el vehículo.Puedo ir a buscar a un familiar con mi vehículo. Sí.No se puede alquilar vehículos.No se puede ir en transportes de media y larga distancia.¿Por qué se toma la decisión hoy? Porque con seguridad los pasajeros cumplieron los 14 días de aislamiento recomendado para prevenir la propagación del coronavirus y podrán trasladarse de modo seguro para toda la población.¿Quién controlará la circulación de estos casos excepcionales? El Ministerio de Seguridad y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), dependiente del Ministerio de Transporte, y las fuerzas de otras localidades.