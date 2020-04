27.04.2020 / CUARENTENA

Alberto Fernández resaltó que “cada jurisdicción debe reglar sus necesidades”

"No hay ninguna ruptura con los gobernadores", esa fue la frase con la cual el Presidente se refirió a las “salidas recreativas”. Subrayó que existe "mucho respeto" en la relación con los mandatarios provinciales. Indicó, de esta forma, que cada distrito debe administrar la ASPO de acuerdo a su situación particular. Bregó, no obstante, que "de algún modo se debe permitir que la gente tenga algún mecanismo de salida".