Berni sobre los presos en el coronavirus: Si fuera por mí, no sale ninguno

También calificó como "un verso" que con las pulseras electrónicas se pueda monitorear a los detenidos fuera de las cárceles. La visión del funcionario del gobernador Axel Kicillof se contrapone a la del presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien dio su apoyó las excarcelaciones de detenidos por el riesgo de infecciones de COVID-19.

A su entender, la medida se planteó en una situación "excepcional" por la pandemia del coronavirus y consideró como "un verso" que los arrestos domiciliarios puedan controlarse por medio de las pulseras electrónicas.Si bien aclaró que su visión "no tiene mucha injerencia" porque "las cárceles dependen administrativamente del Ministerio de Justicia y la libertad de los presos, de los jueces", planteó que la posición sobre los presos está lejos de la posibilidad de excarcelación. "Por suerte para los presos su libertad no depende de mi opinión, porque si fuera por mí no sale ninguno", afirmó.