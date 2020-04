Ex participante de Jugate conmigo reveló la idea del ex canciller Faurie sobre el uso del coronavirus para fundir a la Argentina

“El coronavirus es una excusa para cerrar la economía, cerrar las fronteras y que todos los comercios e industrias fundan para luego empezar a estatizar. Compran las empresas a precio muy barato y si no te las puedan comprar te la sacan”, aseguró la ex participante del mítico programa de Cris Morena “Jugate conmigo” en un audio de WhatsApp que difundió el portal Infocielo este lunes 27 de abril.Beccar Varela aseguró que participó de una reunión por videoconferencia con el ex canciller Jorge Faurie en la que llegaron a la conclusión que “el default, no pagar la deuda externa, salirse del Mercosur y alinearse con el Grupo de Puebla, y fundir la Argentina” como parte de “un plan estratégico” del gobierno del Frente de TodosAseguro también que el kirchnerismo irá “por el sector agropecuario, que es lo poco que va a quedar en pie” y aseguró que los motines en cárceles de los últimos días forman parte también de un plan del gobierno.Y advirtió: “O nos levantamos rápido y nos despertamos o estos nos llevan puestos y terminamos en serio, bajo la excusa del coronavirus, como Venezuela. Estamos al borde de torcer el destino o levantarnos las cosas e irnos del país, porque vienen por todo”.