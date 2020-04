"Hoy no puedo responder quién es el líder, el radicalismo tiene un presidente y el PRO una presidenta"

En cuanto a la conducción de Juntos por el Cambio remarcó que "hoy no puedo responder quien es el líder de Juntos por el Cambio. El radicalismo tiene un Presidente, Alfredo Cornejo. El Pro tiene como Presidenta a Pato Bullrich".

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, no solo analizó la situación actual que se atraviesa en medio de la pandemia por el coronavirus sino la conducción de la coalición Juntos por el Cambio que se encuentra en disputa."En dos meses llegaron 5000 personas de países con coronavirus. En la Provincia no van a hoteles, van a sus casas y tienen que ser monitoreados", explicó Posse sobre la situación en una entrevista con Futurock.En tal sentido defendió el aislamiento obligatorio y consideró queNo obstante destacó que "consultamos entre los intendentes del Gran Buenos Aires y todos entendimos que el esparcimiento no aplicaba para conglomerados de más de 500 mil habitantes". Además explicó que la situación económica es grave ya que hay municipios que no están pudiendo pagarle a sus empleados.Por último remarcó que "no piensa" en su futuro con una hipotética candidatura en 2021 o 2023: "No funciona así la cabeza de los intendentes arraigados. Me preparé toda la vida para la más difícil y está es la más difícil. Después Dios dirá. Califico para cargos superiores".