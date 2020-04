Bullrich comparó al peronismo con el coronavirus

"¿Qué es más grave, el coronavirus o el populismo, como dijo el ex presidente Macri?", le insistieron a la ministra en América y la ex titular de la cartera de Seguridad respondió: “Podría pensar esta respuesta. 70/70. 70 días de coronavirus, terrible. 70 años de populismo, terrible".

Le recordaron el paralelismo que hizo el ex presidente Mauricio Macri entre el populismo y el coronavirus cuando en un encuentro con ex presidentes en Guatemala había dicho: "Para mí, algo mucho más peligroso que el coronavirus es el populismo".Bullrich ratificó sus cuestionamiento al aislamiento social, preventivo y obligatorio al manifestar la necesidad de “abrir la economía, porque es el sustento de las familias" y ratificó sus inquietudes en relación a la salida de los presos por el riesgo de contagio de COVID-19.Por otra parte, en declaraciones a Radio Metro fue consultada sobre la hostilidad que existe entre el ex presidente y el ex jefe de Gabinete porteño. "No me parece que mi rol como presidenta del PRO sea comentar la relacion entre Macri y Horacio Rodriguez Larreta. Tiene tareas distintas", sostuvo la ex ministra."Los que restan en gestión tiene que estar en cabeza de sus municipios y hablando con el presidente. Lo que no puede el presidente Alberto Fernández es que si la oposición pide una reunion para discutir la crisis no se la de. Hizo una reunión con los jefes de bloques parlamentarios", indicó Bullrich al enfatizar: "Juntos por el cambio es el principal partido opositor de Argentina. No es lo mismo. No desprecio a las otras oposiciones. Horacio Rodriguez Larreta se tiene que poner el barbijo y salir a trabajar, como hace Jorge Macri y Nestor Grindetti o Rodo Suarez".