Falleció el ex intendente interino Santiago Beto Carasatorre

Todo el arco político de Lomas de Zamora y del sur del GBA lamentaron su fallecimiento. Los intendentes Mariano Cascallares y Fernando Gray, el titular de la Cámara de Diputados bonaerense, Federico Otermín, las diputadas nacionales Daniela Vilar y Juliana Di Tullio, el ex intendente de Lanús Darío Díaz Pérez, el presidente del Club Lanús, Nicolás Russo, el ex vicegobernador Gabriel Mariotto, el rector de la UNLZ, Diego Molea y el histórico dirigente duhaldista Gabriel Mercuri. Tambien el Club Atlético Banfield y la CGT Regional Lomas de Zamora.

Carasatorre nació en el 29 de agosto de 1950 en el barrio lomense de San José. Los inicios de su militancia estuvieron vinculados al sindicalismo ya que fue secretario gremial de la UOM entre 1978/79. En 1991 y 1995 formó parte de la lista del ex intendente José Bruno Tavano como concejal suplente y en 2001 fue electo como edil.“Hoy es un día muy pero muy triste, tengo un vacío inexplicable, fuiste un gran ejemplo para mí y para toda la militancia, fuiste un gran maestro, un hermano, un amigo, ese amigo q ya no hay, de los de antes, de los q se subían a todos los sueños x hacer de la política la amistad y la solidaridad un cosa cotidiana y simple. Voy a tratar y poner todo de mi para seguir cumpliendo nuestro sueño Gracias x tanto, gracias x dar todo x ser simple leal y ejemplo militante!! Amigooo no encuentro palabras para despedirnos . Se q nos vamos a encontra siempre en ese abrazo peronista y banfileño!! Como amigo te sigo pidiendo favores , cuando encuentres a Pichin decile q tbn lo extraño y gritemos siempre los goles juntos de nuestro amado taladro! Quiero sacar fuerza se me hace imposible despedirme hermano y amigo mío. Besos abrazos y viva Perón! Viva Beto carajo!!!”, expresó el intendente Martín Insaurralde.