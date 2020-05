El gobierno bonaerense anticipó que la cuarentena continúa después del 10 de mayo

Las palabras de Gollán se dieron en declaraciones a radio Rivadavia donde destacó que en los últimos tres días se registraron "entre 35 y 50 casos", lo cual "es bueno porque nos permite avanzar en los lugares donde hay brotes". Analizó además que se debe propiciar que la situación "no se desmadre evitando habilitar las actividades no imprescindibles, utilizando tapabocas y lavando las manos"."Si somos muy prudentes y con la cantidad de camas que se han ido agregando y las que agregaremos en 20 días, cuidando lo más posible a los equipos médicos, podremos ir afrontando el pico y dar respuesta", remarcó y señaló:A la vez, el ministro expuso que "mientras haya medidas de restricción, la cuarentena continúa" pero aclaró que "no lo es lo mismo la cuarentena ahora que en la primera semana". "Obviamente, va a haber que ir amoldando medidas que de una forma muy cautelosa y, con muchos protocolos de trabajo, abriendo algunas compuertas en la medida en que se vaya desarrollando el invierno", apuntó.