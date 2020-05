"Tenemos que ir levantando de a poco la cuarentena para volver a la normalidad. El lunes quiero ver en qué punto estamos. Cada muerto por coroanvirus es un puñal para mí. La pandemia dio vuelta al mundo, no solo nos complicó a nosotros. Va a haber más de 40 países en default, hay un derrumbe sostenido de todas las bolsas", enfatizó.

Por último fue claro sobre el rol de Horacio Rodríguez Larreta, Jorge Macri, Gustavo Posse, Néstor Grindetti, Julio Garro y otros dirigentes de JxC con roles ejecutivos: "Los que gobiernan son cuidadosos, los otros escriben en Twitter. En las redes, a veces, se dicen cosas muy irresponsables y mucha gente las cree".

Alberto Fernández dio una nota con la señal de cable Todo Noticias donde habló de los esfuerzos que se han realizado para mantener la cuarentena y así evitar que los contagios se dupliquen en pocos días para no desbordar el sistema de salud. El Presidente pidiómanifestó y graficó que cuando se tomó la última extensiónEn cuanto a la deuda, Alberto insistió con que Argentina no quiere entrar en default y comentó que "cEn tal sentido insistió en que la intención del Gobierno es resolver el problema de la deuda "de una vez y para siempre, de manera sostenible".El jefe de Estado fue claro sobre el futuro que desea para el país: "Queremos una Argentina que crezca, se desarrolle y que tenga una deuda sustentable". En estas líneas recordó que ""Creo que este año el PBI puede bajar entre 5 y 6 puntos. Como dije en la reunión con empresarios y sindicalistas, yo quiero un país que sea una sociedad en la que todos ganan", señaló el mandatario. "respondió sobre lo que viene y lo que pasó en estos días.Por último fue tiempo de hablar de la salida de presos que fogoneó Juntos por el Cambio cuando los números señalaban que no era así.Si un juez hizo algo indebido, deberá explicarlo. Pero eso no quiere decir que haya sido inducido por la política"."Durante cuatro años, el gobierno de Mauricio Macri se olvidó de las cárceles. Además, hubo una lógica sistemática de (prisiones) superpoblarlas.Es lo que recibimos", lanzó.