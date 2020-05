"Marquitos Peña creía que la Argentina se dividía entre negritos y blanquitos"

El embajador argentino en China durante el Gobierno de Mauricio Macri, Diego Guelar, destrozó a quien fuera el jefe de Gabinete entre 2015 y 2019. El encargado de las relaciones diplomáticas con un país estratégico a nivel mundial confesó que "En el marco de una charla vía Zoom realizada por el think tank del MID que preside Juan Pablo Carrique, Guelar describió a Peña Braun como"El último mejor equipo de gobierno que tuvo la Argentina fue el de Frondizi", aseguró el exembajador en referencia a lo que terminó siendo el macrismo."Necesitamos la unión nacional para tener credibilidad internacional, Frondizi en su época lo logró", dijo a la hora de analizar que Alberto debe convocar a una mesa de unidad nacional pero que no lo ve posiblemente.Por último, según informó LPO, también cuestionó al gobierno de Alberto Fernández y calificó como "un grave error la decisión de no ser parte de las negociaciones de nuevos mercados en el Mercosur".