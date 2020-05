Kicillof aseguró que tras el domingo la cuarentena será focalizada y dinámica

“Seguimos con el aislamiento pero con excepciones”, enfatizó Kicillof al analizar que "el éxito de este proceso no es que no haya ningún contagio de coronavirus sino que nos alcance la capacidad del sistema de salud para quienes se enfermen". Lo dijo en diálogo con Radio La Red.El mandatario provincial manifestó la necesidad de "poder atender, asistir y cuidar a la gente" que se enferme de Covid-19, "cosa que no ocurre si se descontrola la cantidad de contagios".En ese marco, explicó que la duplicación de casos en la provincia ocurre cada 15 días, planteó que "hay oportunidad de permitir experiencias muy monitoreadas" y añadió que imagina "una nueva etapa de la cuarentena con avances y retrocesos, y con monitoreo permanente".