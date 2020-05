Chiche Duhalde le planteó a Larroque la necesidad de volver a armar las redes territoriales

En diálogo con. “No puede ser que la Mesa del Hambre no se haya reunido más en un momento como este donde el Estado no puede comprar ni arroz”. Con tono crítico, recordó el episodio de sobreprecios de alimentos e instó: “Hay que hacerle un by pass a la burocracia y encontrar los mecanismos para que la gente tenga para comer”.En este sentido, adelantó que le pedirá al presidente Alberto Fernández una reunión.indicó.Tambien se mostró preocupada ante la posibilidad de flexibilizar el aislamiento social, preventivo y obligatorio “dada la idiosincrasia argentina”. “Somos bastantes irrespetuosos de las normas”, subrayó.Este jueves, la referente de las denominadas manzaneras fue convocada por el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés "Cuervo" Larroque, para hablar sobre la problemática social que azota puntualmente al Conurbano como efectos de la pandemia del coronavirus.