El macrismo emocional y la teoría de lo 20 mil chinos sobre el coronavirus en Argentina

El embajador en China dijo desde enero que había que cerrar la frontera. Y entre enero y febrero dejaron entrar a 20 mil chinos sin control. Ezeiza estuvo sin regulación por mucho tiempo", expuso Iglesias en una entrevista con Perfil hilvanando una teoría al menos discriminatoria.

En medio de una pandemia mundial que afecta a las principales dos potencias del planeta: China y Estados Unidos y que devastó por completo a la economía europea como no sucedió ni en la crisis del 2008; el macrismo encarnado en el PRO que perdió las elecciones en primera vuelta en 2019 por destrozar el país sin coronavirus intenta dar lecciones de administración pública." para decirle al Gobierno nacional que está teniendo un desempeño que se destaca por si solo a la hora de mirar el mundo y principalmente la región.Pero también existe una oposición irracional, de carácter emocional más que político, los que Alberto Fernández definió con claridad en la entrevista con TN: "Los que gobiernan son responsables, los que no escriben en Twitter". Sus exponentes son la presidenta del PRO Patricia Bullrich y los diputados Waldo Wolff y Fernando Iglesias.No conforme dijo que el aislamiento "es como la quimioterapia, mata al bicho pero a vos también, entonces hay que controlarla, el aislamiento es un recurso finito, alguna vez se te termina".En tal sentido, Iglesias dijo que el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio "se hubiera manejado mejor la compra de equipos."Deberíamos haber aprovechado cuando el tema estaba en España e Italia. Ginés decía que no iba a llegar y que el problema era el dengue. Eso hubiera permitido que la cuarentena fuera menos estricta, menor impacto en lo económico. Tendríamos testeos ahora, para salir de una manera organizada", cerró el ahora experto en pandemias.