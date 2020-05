El respaldo de los gobernadores a la prolongación de la cuarentena

Cuidando el esfuerzo de todos los santafesinos y santafesinas, vamos a transitar una nueva fase que ha establecido el Presidente de la Nación @alferdez .

Uno de ellos fue el gobernador de Santa Fe,, quien aseguró que se avanza "a otra fase" del aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus "porque lo hemos logrado cuidándonos". En su cuenta de Twitter: "Seguimos luchando contra el coronavirus. Cuidando el esfuerzo de todos los santafesinos y santafesinas, vamos a transitar una nueva fase que ha establecido el Presidente de la Nación, Alberto Fernández", añadió el gobernador santafesino, provincia que hoy no tuvo ningún caso de contagio y acumula 244 positivos.Por su parte, el gobernador de Córdoba,, manifestó que en la provincia "acompañamos la cuarentena que anunció el presidente” Fernández en el marco de la ASPO por la pandemia del coronavirus. A través de su cuenta Twitter, destacó que como siempre dice, "la prioridad para Córdoba es que cuidando la salud, nuestra gente pueda volver a trabajar, y así empezar a retornar a la normalidad".También el gobernador de Jujuy,, valoró la decisión adoptada por el Presidente de extender hasta el 24 de mayo la cuarentena obligatoria, al indicar que el confinamiento "nos ha permitido salvar vidas"."Ratificamos el decreto que ha firmado el presidente (Alberto Fernández) y vamos a adherir a las consideraciones que ha planteado", sostuvo el mandatario provincial y agregó que la provincia de Jujuy se encuentra en la fase cuatro con "muchas más posibilidades de tomar decisiones autónomas".Un poco más tarde, el gobernadorsostuvo que "tomará las decisiones necesarias para hacer frente a esta crisis sin dejar de priorizar la salud pública", cuando el lunes se ponga en marcha la fase 4 del aislamiento social, preventivo y obligatorio con la habilitación de ciertas flexibilizaciones en casi todo el país, anunciada esta noche por el Presidente.Manzur anunció que a partir del lunes se reanudarán "con restricciones" varias actividades en la provincia y defendió la postura de reabrir las puertas de los comercios porque "sabemos el momento por el que atraviesa" la actividad.Finalmente, el gobernador de Entre Ríos,, aseguró que la medida anunciada por el Presidente de extender el aislamiento obligatorio por la pandemia del coronavirus "es la más acertada para garantizar la salud de todos"."Estamos cumpliendo los objetivos propuestos con el asesoramiento de especialistas y expertos, pero la pandemia no está superada, tenemos que ser doblemente responsables con las medidas de higiene y distanciamiento", dijo Bordet.El mandatario entrerriano destacó el "reconocimiento y apoyo al gran esfuerzo que está desarrollando el presidente y su gabinete", en tanto que agradeció a los entrerrianos "por el cuidadoso cumplimiento de la cuarentena", y destacó que en Entre Ríos "no hay circulación activa de coronavirus" lo que "habilita a transitar una nueva etapa".