En la antesala a la primera sesión virtual de la historia, el PRO terminó con la tregua

Señor presidente, un hospital no son cuatro camas y un techo. Nosotros recibimos 80 hospitales de los cuales 53 estaban en riesgo edilicio y 4 a punto de derrumbarse. Tiene razón cuando dice que no inauguramos hospitales, elegimos trabajar en silencio para recuperar lo destruido. pic.twitter.com/G1OpntTnR5 — Cristian Ritondo (@cristianritondo) May 12, 2020

El titular del bloque PRO en la Cámara Baja, Cristian Ritondo, recrudeció sus cuestionamientos para con el gobierno nacional y advirtió que sobre la existencia de "avances contra el sistema democrático que la pandemia no justifica”, en relación al debate que se dará en el Senado relativo al DNU que establece a la Jefatura de Gabinete la posibilidad de reasignar partidas en el marco excepcional del aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus“Entendemos que utilizar el tapaboca es para que no nos contagiemos, pero no para callarnos. Desde la oposición venimos siendo responsables", sostuvo el ex ministro de Seguridad de María Eugenia Vidal.Las declaraciones del diputado PRO se dieron en el marco previo a las primeras sesiones virtuales de la historia del Congreso Nacional. El macrismo insiste en la necesidad de sesiones presenciales pese al riesgo de contagio prevalecido por el avance del COVID-19.En las últimas horas, las declaraciones de Ritondo encendieron las tensiones con el oficialismo, en particular, sobre las políticas sanitarias del Ejecutivo.El Senado debatirá desde las 14 la ratificación de la veintena de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) dictados por el gobierno, mientras que Diputados sesionará desde las 18 para debatir dos proyectos: uno vinculado a la protección integral del personal de salud y otro para eximir del Impuesto a las Ganancias a los trabajadores de la salud y la seguridad, entre otros que cumplen tareas en la cuarentena.