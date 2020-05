Alberto Fernández: Las diferencias las aprovechan los sectores que más daño le hacen a nuestros pueblos

La reunión se llevó a cabo siguiendo los mismos lineamientos del encuentro con sectores progresistas chilenos, realizada el 24 de abril pasado. Fue inaugurada por el mandatario argentino y miembro del Grupo y reunió a 12 fuerzas de la oposición de Chile. El presidente argentino estuvo acompañado por el canciller Felipe Solá.

En la actualidad, el Grupo de Puebla está compuesto por 40 líderes y lideresas de 13 países, que incluye a Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Uruguay, España, Argentina, Bolivia, Perú, República Dominicana, Panamá y Paraguay.

En el marco de la, el presidente de la Nación,, afirmó quela pandemia de coronavirus y sostuvo que "habrá que repensarlo de otra manera ya que si algo ha dejado al descubierto esta situación es la desigualdad".", afirmó Fernández en la reunión al tiempo que remarcó la necesidad de evitar el distanciamiento entre los líderes regionales., subrayó el presidente argentino.La reunión contó con la participación el ex presidente de Uruguay José Mujica; el economista estadounidense Joseph Stiglitz, el ex presidente de Brasil Lula da Silva, el presidente del partido Progresista de Chile, Camilo Lagos; el ex senador de México Carlos Sotelo; la asambleísta nacional de Ecuador Gabriela Rivadeneira; y el ex candidato presidencial de Uruguay Daniel Martínez.