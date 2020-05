El audio que revela como el macrismo presionó al titular de la UFI AMIA para "encubrir" acusados de "encubrimiento"

Hoy @VerbitskyH pública en El Cohete a la luna el audio del "apriete" de Gabriela Michetti a Mario Cimadevilla #Michetti pic.twitter.com/quVUQY9T6o — Tano (@tanoproductor) May 17, 2020

Una investigación publicada por Horacio Verbitsky muestra un audio de la vicepresidenta de la Nación entre 2015 y 2019 apretando al titular de la UFI AMIA, Mario Cimadevilla, para que protegiera al exfiscal José Barbaccia quien afrontaba el juicio por encubrimiento del atentado a la AMIA. Así el Ejecutivo suma otra causa sensible en la que intervino sobre el Poder Judicial en tiempos de Mauricio Macri.En un tono imperativo, Gabriela Michetti se dirige a CimadevillaEn las últimas semanas,Barbaccia, el también ex fiscal Eamon Mullen, el ex presidente de la DAIA José Beraja y el comisario Fino Palacios, el primer jefe de la Policía Metropolitana, a quien Macri dijo haber designado por recomendación de las embajadas de Estados Unidos y de Israel.Pese a ello, Mullen y Barbaccia fueron condenados a dos años de cárcel, en carácter condicional, por no haber cumplido con sus deberes funcionales, un delito menor en la causa por encubrimiento. Beraja y Palacios sí fueron absueltos.El banquero presidía la organización y Avruj era su director ejecutivo. Él fue quien hizo en enlace entre Macri, cuando aún era alcalde porteño, y el primer ministro de Israel Biniamin Netanyahu.