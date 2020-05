El Gobierno aumentará las jubilaciones un 6% en junio y agregará un bono adicional para los haberes más bajos

el Gobierno anunciará un aumento del 6% para las jubilaciones a partir de junio y agregará un bono adicional fijo por única vez para los haberes más bajos

Mientras transita el comienzo de la decisión acerca de cómo seguirá el aislamiento obligatorio en la Argentina y a la vez se negocia con los acreedores privados externos para no caer en default,Según trascendió, el segundo incremento por DNU de, tras la suspensión de la fórmula que aplicó, será anunciado esta tarde. Esto ocurre, según explicaron desde el oficialismo, mientras el Poder Ejecutivo trabaja en una nueva actualización previsional automática que debería entrar en vigencia desde el segundo semestre, aunque aún no hay plazos para que se conozca esa iniciativa.De este modo,Con este aumento las jubilaciones más bajas acumularán en el semestre un incremento de aproximadamente 20%, porque en marzo el aumento fue del 12,96%. En cambio las jubilaciones más altas acumularán una suba cercana al 10%, ya que en marzo el haber más alto -muy pocas personas- tuvo un incremento del 3,75%.De confirmase esos porcentajes, los haberes más bajos, que engloban a casi el 90% de los adultos mayores, le ganarían a la inflación del semestre -que en el Gobierno calculan que rondaría entre el 14 y 15%-, mientras que los haberes más altos -menos del 10% de los trabajadores pasivos- perderían frente a la suba de precios.Todo el conjunto de los adultos mayores jubilados perdió, en promedio, no menos que un 20% frente a la inflación durante la gestión de Macri.