Uno de los expertos que asesora al presidente apuntó contra los militantes anti-cuarentena

“La clase política no sé si está viendo que les estamos dando la vida. Nació mi sobrina y no la vi. No sé cuándo la voy a ver”, había dicho Wiñazki al tiempo que pidió por la palabra de Cristina Fernández de Kirchner.

"No entiendo la militancia anticuarentena”, dijo Cahn al remarcar que “hace dos meses que no veo a mis nietos”. “No soy fanático de la cuarentena, odio la cuarentena pero más odio que la gente se muera. Me cuesta entenderlo. Que alguien me explique cuál es la alternativa que proponen a eso", reiteró el médico infectólogo."La decisión de regresar a la fase 2 en la Ciudad la tiene que tomar el Presidente y el jefe de Gobierno porteño", sostuvo y en cuanto a los testeos, indicó que "hay que fortalecer el plan Detectar" y "no hacer testeos masivos sino inteligentes".