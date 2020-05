Milei estalló en furia al conocerse que su empleador solicitó el ATP para pagarle el sueldo

En el traspaso de la información desde AFIP a ANSES sucede que tomó lugar una filtración para perseguir a los que piensan distinto.

¿Acaso el Presidente @alferdez permitirá en su Gobierno que se persiga al que piensa distinto? — Javier Milei (@JMilei) May 27, 2020

Javier Milei se enfureció, una vez más, pero esta vez porqueAsí el referente libertario se quejó de que están usando datos de Anses "para perseguir al que piensa distinto".El economista liberal aclaró que no fue él quien solicitó el beneficio del ATP sino la empresa para la que trabaja y criticó a los defensores de la intervención estatal. "FALACIA EL ESTADO TE CUIDA: 1. No es cierto que el Estado pague parte de tu sueldo, ya que el Estado no genera riqueza sólo se la roba a otros vía impuestos. 2. Si paga con deuda son impuestos futuros y castiga a no votantes y niños por nacer 3. Si emite dinero cobra impuesto inflacionario", continuó su queja.