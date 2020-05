Escándalo de la AFI: Gómez Alcorta será querellante por presunto espionaje en la gestión macrista

La titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, había presentado una denuncia penal que ya está en Comodoro Py por las maniobras sistemáticas de espionaje ilegal por parte de la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri: incluye un listado de más de casi 100 personas que habrían sido afectadas por operaciones de intervención de sus mails, entre los que aparecen, entre otros, dirigentes de Juntos por el Cambio, del Frente de Todos, periodistas y hasta dependencias policiales, como la actual vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario; el ex ministro de Trabajo, Carlos Tomada; la ex titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso; el dirigente radical Ernesto Sanz y el periodista Luis Majul.

Aseguró que "no fue una sorpresa" la posibilidad de que la hayan espiado, consideró la funcionaria en diálogo con El Destape Radio y destacó que la titular de la AFI, Cristina Caamaño, "está haciendo un gran trabajo" tanto para terminar con los fondos reservados como con los seguimientos."Habíamos tenido información pero no tanta certeza del espionaje ilegal como ahora, no solo de la oposición sino también de oficialistas", apuntó la ministra.