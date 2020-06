Amado Boudou acusó a Macri como el eje central de una organización criminal

Sostuvo que "Bullrich y Garavano usaban plata del Estado para comprar testigos" y que "Macri fue el eje central de una organización criminal".

Este fin de semana, un nuevo capítulo se abrió con la polémica gestión des en la Agencia Federal de Inteligencia tras la relevelación de una lista de más de 500 periodistas y académicos espiados durante el macrismo.En diálogo con Crónica Anunciada, Boudou sostuvo que “está claro” que el ex presidente, la ex ministra de Seguridadh, el ex ministro de Justicia, el propio Arribas y la ex directora del organismo de inteligencia“Nos escuchaban ilegalmente cuando hablábamos con los abogados y con nuestras familias", remarcó el ex vicepresidente al sostener además: "Macri es un perverso al que le genera placer escuchar a la gente".