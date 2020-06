08.06.2020 / ESPIONAJE ILEGAL

Sin motos ni cámaras, Cristina se presentó ante la Justicia

La vicepresidenta se presentó ante el juez federal Federico Villena, en Lomas de Zamora, en el marco de lo que consideró “es "un verdadero e inédito escándalo". También hizo referencias a la complicidad del poder judicial en el tema y la persecución mediática a la que fue sometida. “A diferencias de otras veces cuando el que me citaba era Bonadío, en causas armadas, no me sigue ninguna moto”, expresó en un video que publicó en Twitter.