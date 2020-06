"Lo de las escuchas es como una típica causa verdurita. No le doy importancia, que siga la justicia. Nosotros creemos en la Ley y no hacemos esas cosas. Que digan lo que digan, que ya se va a ver lo que dirá la Justicia, que va a agarrar todos los papeles y los va a romper", declaró sobre el escándalo de espionaje.

"Es un verdadero abuso de autoridad por parte de Alberto Fernández.. O Alberto esta totalmente sometido o dice una cosa y a la semana hace una totalmente distinta,sostuvo Bullrich."la deuda de Vicentin ahora es de los argentinos en vez de hacer un proceso de venta normal entre privados. Esto me recuerda a cuando Kicillof dijo cancherito que a YPF la teníamos por un dólar.En este sentido la exfuncionaria de la Alianza dijo que "el problema no es el crédito, es la expropiación. Antes de eso había 700 caminos" y dijo queAnte las preguntas de la conductora del programa de Radio Metro,"El Gobierno no pasa las escuchas.Camaño? O ahora las pasa la justicia y antes eran de la AFI?, cerró.