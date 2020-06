Alberto y Axel no descartaron volver a la cuarentena absoluta

"Por lo cual deberíamos estar en la fase 1, que es la cuarentena absoluta”, estimó el mandatario, quien no obstante, indicó que por el momento no se adoptarán tales medidas.E insistió: “Piensen que la Ciudad de Buenos Aires tiene tantos casos como la provincia de Buenos Aires, con la diferencia que la provincia de Buenos Aires tiene el triple de habitantes”. “Eso es una pauta de lo que nos están pasando. Los porteños creemos que esto quedó circunscripto a los barrios más humildes y esto no es así. El 70% del virus está circulando por Caballito, por Palermo, por Recoleta”, agregó.En tanto, el gobernador Axel Kicillof aseguró que “la cuarentena entra en revisión”. “Si no tomamos medidas necesarias de aislamiento, si nos relajamos y bajamos los brazos, no importa qué hayamos hecho para preparar el sistema de salud, nada alcanzará”, sostuvo el mandatario provincial.