Desde el Centro de Estudios Agrarios respaldaron la intervención de Vicentín

“Estamos hablando de una empresa que interviene en dos cuestiones estratégicas de la producción alimentaria: En lo que es la exportación, que es la generación de divisas, y lo que es el mercado interno”,

Por último, el director del CEA y militante de Generación Patriótica manifestó sus inquietudes sobre las declaraciones que vinculan de manara despectiva a la medida como “un giro a la Venezuela” y rechazó los cacerolazos que la clase media porteña realizó en la noche del miércoles.

También remarcó la necesidad de entender que la empresa ofrece pagar la deuda que tiene “en 10 a 15 años, en pesos, cuando el año pasado tomaron la deuda con el dólar a 40 pesos”. “O sea, pretenden pagar a los productores en cuotas a largo plazo y quitándole parte de la deuda. Es una locura, terminan pagando los productores y los argentinos la viveza de un par de CEOs, y eso no puede pasar”, concluyó.

Para el director del, el anuncio del presidenteen relación a la intervención de Vicentín y la puesta en marcha a debate de un proyecto de expropiación elaborado por la senadora kirchnerista, enfatizó en diálogo condetalló Strasorier al recordar que Vicentín tiene una serie de empresas asociadas que guardan relación con el consumo interno, “que no es menor”. Que“Por eso, tengo una gran expectativa porque contrario a lo que plantean algunos en relación a una estatización sumamente radical está involucradaque es una empresa que viene desarrollándose muy bien en el trabajo del agro y viene vinculada con el Conicet y es una de las principales productoras de insumos para el sector agrícola, en tanto energía como fertilizadores”, sostuvo el médico veterinario.En las últimas horas no fueron pocos los que generaron dudas en relación a la medida de Fernández, sobre todo a partir de que se anunciase la reunión del Ejecutivo nacional con los directivos de la empresa. No obstante, Strosorier mantiene las expectativas., enfatizó.A su entender, “muchos de los que salen a cacerolear hablando deno conocen en detalle la situación”. “, explicó.