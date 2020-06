"Podemos discutir si en tres o seis semanas pero estamos camino a saturación del sistema de salud"

Guillermo Durán es investigador del CONICET y director del Instituto de Calculo. Asesora a Axel Kicillof en el marco de la pelea por detener la curva de contagios del coronavirus y de mantener el sistema de salud estable para evitar el colapso cuando se confirmen en forma masiva una nueva cantidad de casos., señaló en una entrevista con Radio Metro.Ante las consultas de María O´Donnel sobre las versiones del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el especialista respondió que "El número podría ser mas alto y la situación similar a la del conurbano. Ojala no sea así, pero no parece ser la realidad"."Si testeas a sospechosos te va a dar un 10 a uno.Hay gente que fue hisopada pero no testeada., continuó con el duro panorama.Durán explicó que "la ocupación ya esta siendo muy alta" y señaló que "hay que mirar a Chile para ver el AMBA" al considerar que"Tenés que reducir la movilidad y no alcanza solo con eso.Tenés que ir en busca de los contagiados presintomáticos, que son los que mas contagian y los mas difíciles de controlar. En la practica cuando se enferma mucha gente fallece mucha gente", continuó. al rematar que, concluyó.