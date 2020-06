17.06.2020 / CRUCES

Chiche durísima con Daniel Arroyo: dijo que no le “duraba un minuto”

La ex senadora nacional Hilda “Chiche” Duhalde arremetió contra el funcionamiento del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Daniel Arroyo. Sostuvo que “las cosas no se están haciendo bien” y si bien no lo instó, remarcó que si fuera el presidente Alberto Fernández lo dejaría afuera del Gobierno. También se quejó por el peso de las organizaciones sociales en la implementación de las políticas de esa cartera.