Para los cooperativistas agrarios, es necesario que el Estado cuente con una empresa que pueda jugar en los grandes mercados

“Vicentín es un tema interesante para intelectuales y románticos pero lo concreto es que el caso de Vicentín debería servir es una herramienta que necesita tener el Estado. Necesitamos una empresa que pueda jugar en los grandes mercados mundiales pero que pueda regular el precio de los alimentos”, analizó Ibáñez.

El dirigente santafecino también hizo referencia a la propuesta del gobernador Omar Perotti, que a grandes rasgos significaría la intervención y la puesta en juego de una empresa público-privada. Ibáñez dijo estar de “acuerdo con el título” pero remarcó que es menester “ver la letra chica”.

En diálogo con, el presidente de la Federación Argentina de Cooperativas Apícolas y Agropecuarias Limitadas (FAACAL) ,, sostuvo que el caso referido a la expropiación de VicentínSi bien no descartó la intervención en la empresa, consideró que “está claro que la expropiación no va a ser el camino que va a tomar finalmente el Presidente (Alberto Fernández)”. “De todas maneras,, enfatizó.E insistió:También manifestó sus inquietudes respecto de la decisión del Gobierno de haber convocado a los directivos de la empresa. “A los directivos de Vicentín nunca les interesó el pueblo argentino. Estamos hablando de una estafa de miles de millones de pesos al Banco Nación”, subrayó el integrante de la Confederación Nacional de Trabajadores de Cooperativas (CNCT).“Estamos de acuerdo con la conformación de una empresa mixta porque parte de un modelo peronista. Ahora bien, cuando hablamos de empresas mixtas no hablamos solamente del Estado y las empresas monopólicas, también hablamos del movimiento cooperativo.”, concluyó.